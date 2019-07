Allenamenti e prove allo stadio, è cominciato l’Open Day del Città di Cossato

Da lunedì ha preso il via l’Open Day del Città di Cossato. I giovani del nostro territorio avranno l’opportunità di prendere parte ad allenamenti specifici con tecnici di assoluto valore (qualificati Uefa) e preparatori dei portieri. Le sedute si svolgeranno allo stadio Abate di Cossato nelle giornate di: mercoledì 3 luglio dalle 8 alle 19.30, per le annate 2012-13 e dalle 18.30 alle 20 per i 2003-06; giovedì 4 dalle 18 alle 19.30 per i 2009, 2010 e 2011 mentre dalle 18.30 alle 20 solo per i 2004.

Si proseguirà venerdì dalle 18 alle 19.30 per i 2007 e dalle 18.30 alle 20 per i 2003-06. Infine, sabato 6 luglio dalle 15 alle 16.30 per le annate 2008-09-10-11 e dalle 16 alle 17.30 per i 2012, 2013 e 2014. Per informazioni: Alberto (334.6267701), Ettore (347.9807208), Roberto (339.8276471) e Willy (3925312888).