La scure dello Stato sulle fusioni. Carli: “Ha tradito i cittadini. Un atteggiamento che grida vendetta”

“Questo incontro è stato organizzato per parlare del ‘tradimento’ perpetrato dal Governo ai danni soprattutto dei nostri cittadini, che hanno votato e creduto nella fusione e che dovrebbero vedere la loro fiducia ripagata, e di come intendiamo muoverci”. Questo il commento espresso da Mario Carli che riassume il malcontento degli amministratori comunali biellesi che avevano creduto nelle fusioni.

Si sono ritrovati ieri, 2 luglio, nella sala consiliare dell’ex municipalità di Valle Mosso i sindaci biellesi dei comuni soggetti negli anni a fusione: Mario Carli, sindaco di Valdilana; Katia Giordani, sindaco di Quaregna Cerreto; Gianfranco Bosso, sindaco di Pettinengo, soggetto a fusione nel 2017 con Selve Marcone; Chiara Comoglio, sindaco di Lessona che ha incluso nel territorio del comune nel 2016 anche Crosa e infine Maurizio Piatti, sindaco di Campiglia Cervo soggetto a fusione con Quittengo e San Paolo Cervo nel 2016.

Infatti nella conferenza Stato-città e autonomie locali di inizio giugno a Roma, i comuni italiani soggetti a fusione hanno appreso della modifica all’importo dei contributi statali che dal 1° al 10° anno dalla fusione sarebbero arrivati nelle loro casse. In Italia quest’anno ci sono state 31 fusioni con la soppressione di 65 enti precedenti, “un bel risparmio per l’amministrazione centrale a livelli di personale, economie di scala ecc”. Questi comuni rientrano come tutti gli altri di diritto a usufruire di un fondo studiato appositamente per incentivare e accompagnare economicamente le nuove amministrazioni. “Il fondo è stato fortemente decurtato – continua ancora il sindaco di Valdilana –. Il Governo ha dato un parere condizionato all’integrazione delle risorse. Nell’anno 2018 erano stati stanziati 52 milioni di euro, mentre quest’anno è stato ridotto del 12%, arrivando a 46 milioni e 400 mila euro. Le risorse non sono assolutamente sufficienti per le esigenze dei nuovi enti. È una decisione inaccettabile che grida vendetta, uniti e con fermezza ci muoveremo in qualsiasi modo possibile per provare a cambiare le cose”.

Valdilana avrebbe dovuto ricevere, basandosi sui dati 2018, 1,7 milioni di euro, tuttavia si ritroverà a riceverne 728 mila euro. In 10 anni, allo stato attuale, la perdita sarà di 10 milioni di contributi. “La nostra volontà di fusione, come quella dei miei colleghi oggi presenti, non si è fondata nell’ottica delle risorse in entrata, lo abbiamo anche sottolineato durante la campagna elettorale - prosegue Carli - . Sicuramente ha dato una visione, a livello di riorganizzazione territoriale, che veniva indirizzata e studiata anche sulla base dei contribuiti attesi. Non sono disposto ad accettare alcun tipo di decurtazione, ci sono delle norme che parlano chiaro. Cercherò di difendere i cittadini e il territorio, che ha sempre dovuto subire tagli ingiustificati. Non ci stiamo. La cifra ‘stabilita’ che ci negano è una cifra che al bilancio dello stato non può essere così significativa”.

Anche gli altri sindaci presenti si sono uniti allo sconcerto di Mario Carli, uno tra i più colpiti da questo cambio di rotta insieme al nuovo comune di Quaregna Cerreto amministrato da Katia Giordani che dice: “Non possiamo salvaguardare il territorio. Noi allo stato attuale in 10 anni perderemmo 3 milioni di euro. È una cifra davvero importante per un territorio che ha bisogno di una manutenzione fondamentale e importante per il rischio idrogeologico di cui soffre”. Oltre all’aspetto economico il sindaco non tralascia l’aspetto morale: “Dovevamo negli anni guadagnarci la fiducia di chi non era convinto della fusione, mentre adesso, inaspettatamente, dovremo trovare il modo di mantenere l’appoggio di quei cittadini che nella fusione ci credevano. È una cosa che mi pesa davvero molto”.

Lessona, Pettinengo e Campiglia Cervo ammettono: “Noi siamo meno toccati da questa tragica decisione essendoci fusi da qualche anno e avendo assestato un po’ le cose – commenta il sindaco di Pettinengo, Gianfranco Bosso -, nonostante la percentuale di contributo per l’anno 2019 si sia ridotta al 38 % senza possibilità di prevedere con certezza cosa succederà nei prossimi anni. Il Governo ha disatteso una ‘promessa’ siglata, solo grazie a una ‘piccola’ clausola”. Infatti oltre ad aver ricevuto nel 2017 il 50% del contributo statale e nel 2018 il 60%, si legge, dalla Conferenza Stato Città che in caso di eccedenze verranno favoriti i comuni aventi maggiore anzianità.

“Noi abbiamo promesso e ottenuto per i cittadini di Lessona – precisa Comoglio – la tassazione ai minimi, abbiamo le tasse più basse del biellese. Se ci saranno ulteriori tagli dovremo rivedere le tariffe”. Conclude il sindaco di Campiglia, Fabrizio Patti: “ Il tema delle fusioni non è corretto, come diceva Bosso c’è sempre stata quella clausoletta per cui l’importo dei contributi non è mai stato sicuro. Chi opta per la fusione inevitabilmente si espone a un governo schizofrenico che non dà certezze”.

Le 5 amministrazioni si sono attivate per perseguire azioni “correte e democratiche”. Hanno interpellato i parlamentari eletti sul territorio, Anci e Uncem e sono “pronti a partire per Roma in qualsiasi momenti per avere risposte chiare e portare avanti un voto dei cittadini con quella serietà che è mancata al Governo. Confidiamo poi nell’intervento tempestivo dei politici locali”: commenta il sindaco di Quaregna Cerreto. Appena conclusa la conferenza stampa gli amministratori si sono fermati nella sala consiliare insieme a un avvocato per valutare un possibile ricorso o movimenti a livello legale.

Diversa la visione del sindaco di Pray, Gian Matteo Passuello che non si tira indietro e continua con il progetto di unire la Valsessera: “La fusione non deve e non può basarsi unicamente sui contributi. A metà luglio ci incontreremo con i sindaci della Valsessera per valutare se unirci. Sarebbe la decisione migliore per noi, cosa di cui sono ancora convinto”.

E sul caso si è interessato anche il parlamentare biellese Andrea Delmastro che ha immediatamente presentato un'interrogazione depositata al Ministero degli Interni sul tema della necessaria integrazione del Fondo Contributi spettanti Comuni facenti parte fusioni. "E' necessario -commenta l'onorevole- che il Fondo venga integrato non solo perché 'pacta sunt servanda', ma anche perché le mancate risorse avrebbero effetti devastanti sulle amministrazioni locali anche in tema di ordinarie manutenzioni programmate sulla base dei fondi attesi. Su questa partita continuerò la mia battaglia per il territorio al fianco dei Sindaci biellesi interessati per i quali mi metto, sin da adesso, a disposizione per qualsivoglia necessità".