Fratelli d'Italia, cena di tesseramento a Villanova Biellese

È tempo di tesseramenti in casa Fratelli d'Italia. Venerdì 5 luglio, alle 20, al ristorante La Baraggia di Villanova Biellese, si terrà l'annuale cena di tesseramento del partito.

“Stiamo ricevendo moltissime adesioni – afferma il segretario provinciale Davide Zappalà – a testimonianza dell'anno favorevole per la nostra formazione politica.

Nel 2019 non solo siamo cresciuti di più di 2 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni politiche, ma abbiamo riportato significative vittorie in tutte le elezioni regionali che vi sono state: Basilicata, Sardegna, Abruzzo e in ultimo il nostro Piemonte. Particolarmente significativa la vittoria al comune di Biella dove avremo molto lavoro da fare per rimettere in careggiata la città annichilita da 5 anni di amministrazione Cavicchioli”.

Per tutti coloro che intendessero partecipare: info e prenotazioni al numero (331 28 52 421).