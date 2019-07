Qualità, affidabilità e sicurezza: Da Mondin Imo e figli l'open day di Mapei FOTO e VIDEO

Open day per Mapei da BigMat di Mondin Imo & figli di Biella. Giovedì scorso una giornata dedicata al lancio del nuovo prodotto Pur Top System, un sistema di impermeabilizzazione adatto a tutte le superfici, testato quel giorno stesso sul terrazzo di Adriano Mondin, titolare dell'omonima azienda biellese.

"Le principali problematiche legate alle coperture sono le infiltrazioni, la cattiva posa del manto impermeabile o una cattiva scelta del materiale da utilizzare" spiega Fabio Messina, tecnico Mapei. "Il nostro obiettivo è di mettere a disposizione materiali e sistemi che riescano a risolverle".

Sicurezza è la parola d'ordine per Mapei: "Cerchiamo di affrontare le dinamiche prima che avvengano le problematiche", afferma Davide Sussi, rappresentante di Pluriedil. I prodotti di qualità, presentati per l'occasione ad artigiani e imprese edili, sono disponibili nello showroom di Mondin in strada Cantone Gironetta, 1 a Biella.

Telefono: 015/28404.