Con l’arrivo dell’estate, Gli Orsi si trasformano nel Summer Village

In occasione della stagione estiva il Parco Commerciale Gli Orsi si trasformerà nel Summer Village. Dal 4 luglio al 1° settembre saranno organizzate numerose attività a tema per bambini e ragazzi di ogni età. Un vero e proprio villaggio creato ad hoc in alcune aree della Galleria Commerciale, dove verranno allestite attrazioni e giochi estivi a cui si potrà partecipare con un contributo simbolico di 1 euro.

Per il mese di luglio sono previste due attività:

- FUNNY BOAT dal 4 luglio al 6 agosto in cui i ragazzi potranno provare l’emozione di guidare una piccola barca!

- MAGIC MAZE dal 4 luglio al 1° agosto, un labirinto in cui i più piccoli si divertiranno a trovare l’uscita.

Ad agosto invece il tema delle attrazioni del Centro Commerciale sarà l’avventura:

- VIRTUAL ADVENTURE TRIP dal 3 agosto al 1° settembre, un fantastico viaggio virtuale che trasporterà i visitatori in una nuova dimensione!

- ADVENTURE RIVER dal 7 agosto al 1° settembre, verrà allestito, nella piazza esterna del Centro Commerciale, un fiume artificiale nel quale i bimbi potranno navigare in totale sicurezza.

Le attrazioni saranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 20; venerdì dalle 16 alle 21.30 e nel weekend dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Il venerdì sera sarà dedicato alla baby dance e all’animazione: per tutto il mese di luglio e agosto, dalle 20.00 alle 21.30, il Parco Commerciale Gli Orsi, nella piazza esterna, dedicherà un’area in cui i genitori potranno portare i loro figli a divertirsi e a scatenarsi a ritmo di musica! Il Summer Village è sicuramente un’occasione per le famiglie, di trascorrere del tempo insieme, approfittando della fine della scuola e della bella stagione.