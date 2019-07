Apertura straordinaria del Battistero di Biella. Visita gratuita ai restauri

Domenica 7 luglio dalle 9 alle 13, il Battistero di San Giovanni a Biella potrà essere ammirato in tutta la sua bellezza con evento gratuito. Sarà possibile prendere parte a una visita guidata ai restauri. L'apertura straordinaria, condotta in accordo con la Diocesi di Biella, intende portare a conoscenza un’architettura di eccezionale valore storico documentario nel panorama Biellese ed europeo: il Battistero di San Giovanni, oggetto di interventi conclusi nell’anno 2017 a seguito del finanziamento stanziato dal Mibac per il restauro degli intonaci e dei dipinti al suo interno.

Il battistero, costruito fra X e XI secolo su di un sepolcreto romano, con muratura in ciottoli, laterizi e abbondante malta, pianta quadrilatera, quattro absidi semicircolari, tiburio ottagonale e lanternino, fu oggetto di restauro diretti da Alfredo D’Andrade nel 1910 e null’altro fino al restauro finanziato con l’attività triennale del Mibac. L’incontro ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico ed artistico della città di Biella, attraverso la narrazione della storia del manufatto e dei suoi restauri da parte dei funzionari e dei restauratori che hanno condotto il progetto e il cantiere, dall’intervento di Alfredo d’Andrade al più recente riguardante gli intonaci antichi e le scene dipinte risalenti, in prevalenza, al XIII secolo. Tale intervento ha ridato prestigio e dignità ad un edificio di eccezionale valore storico-documentario consentendone una miglior lettura attraverso un riordino generale ed un’idonea presentazione estetica.