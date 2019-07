Domenico Calvelli nella giunta esecutiva della Camera arbitrale piemontese

Domenico Calvelli, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Biella e del Coordinamento degli Ordini dei commercialisti di Piemonte e Valle D’Aosta, è stato nominato componente della Giunta esecutiva (organo amministrativo che provvede tra l’altro alla nomina di arbitri) della Camera arbitrale del Piemonte.

"Nella nostra Regione, unico esempio in Italia, le Camere di commercio sono associate in una Camera Arbitrale, per offrire a imprese e cittadini metodi di soluzione delle controversie alternativi al ricorso ai Tribunali, più flessibili, veloci, riservati ed economici" spiega Calvelli. "La Camera Arbitrale del Piemonte gestisce i servizi di arbitrato con regole di procedura e costi predeterminati, presidiando la competenza e l’imparzialità di arbitri e mediatori".