Cassa integrazione straordinaria: accordo Regione, Intesa Sanpaolo per l'anticipo delle indennità

E'stato raggiunto un accordo per anticipare le indennità di cassa integrazione straordinaria alle lavoratrici e ai lavoratori residenti in Piemonte in attesa dei lunghi pagamenti dell'Inps. Qualcosa si muove a fronte delle tante, troppe situazioni di criticità che stanno vivendo i lavoratori di molte aziende piemontesi. Ultima in ordine temporale nel Biellese, la Brandamour di Valle Mosso che potrebbe rientrare nell'anticipo. I dipendenti non percepiscono stipendi dal mese di febbraio. Sarebbe una boccata d'ossigeno importante perchè l'Inps non avrebbe iniziato a pagare non prima di ottobre. "Regione Piemonte, Intesa Sanpaolo, Cgil, Cisl, Uil hanno raggiunto un accordo per anticipare le indennità di cassa integrazione straordinaria alle lavoratrici e ai lavoratori residenti in Piemonte e dare così una risposta immediata allo stato di difficoltà che viene a crearsi nell’attesa dell’erogazione da parte dell’Inps" scrive il comunicato della Regione.

L’accordo verrà firmato nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 4 luglio 2019, alle 12,30, nella Sala riunioni della Giunta regionale, in piazza Castello 165 a Torino. A sottoscrivere il documento saranno:- Alberto Cirio, presidente della Regione, con l’assessore al Lavoro Elena Chiorino - Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo - Claudio Stacchini, della segreteria regionale Cgil Piemonte - Giovanni Baratta, della segretaria regionale Cisl Piemonte- Teresa Cianciotta, della segreteria regionale Uil Piemonte.