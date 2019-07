Scontro tra moto e bici a Ponderano a pochi metri dalla Polizia Locale

Incidente stradale intorno alle 9,50 di questa mattina, 3 luglio, sulla SP400 a Ponderano. A scontrarsi una Honda condotta da un 66enne e una bicicletta sulla cui sella viaggiava un 62enne, entrambi residenti a Zubiena. L'incidente è avvenuto a un centinaio di metri dalla pattuglia della Polizia Locale di Ponderano, che in quel momento stava eseguendo dei controlli sulla strada: il loro intervento è stato immediato. Solo grande spavento per i due malcapitati, che hanno rifiutato le cure dei sanitari arrivati con l’ambulanza del 118. Le cause dell'accaduto sono ora al vaglio della Polizia Locale di Ponderano.