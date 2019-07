L'ultimo saluto a Mariuccia Vaglio Laurin, moglie del fondatore di Biella Scarpe

Tanta gente, amici e conoscenti hanno salutato per l'ultima volta Mariuccia Vaglio Laurin di 79 anni, moglie di Vittorio Musso il fondatore di Biella Scarpe. Pettinengo si è stretta attorno ai famigliari, loro che proprio in paese avevano iniziato l'attività nel commercio. Mariuccia Vaglio Laurin la ricordano in molti, "una donna sempre disponibile, col sorriso pronta ad affrontare i problemi" racconta commosso Michele Greggio, amico di famiglia e titolare del Bar San Sebastiano a Pettinengo". Presenti nella chiesa dei Santi Stefano e Giacomo, tra gli altri, il questore di Biella Nicola Alfredo Parisi e il sindaco del comune Gianfranco Bosso. Nell'outlet della strada Trossi, i clienti quando uscivano con gli acquisti, passavano alla cassa dove era sempre presente. Da un paio d'anni aveva deciso di dedicare più tempo alla sua vita e quella della sua famiglia lasciando ai figli la piena conduzione dell'attività, fino all'altro giorno, ad Arma di Taggia, quando un attacco di cuore non le ha dato scampo. Dopo la messa celebrata da don Ferdinando Gallu, il corteo funebre l'ha accompagnata al cimitero del paese, fino alla tomba di famiglia.