Bioglio: Ordigno abbandonato a bordo strada, indagano i Carabinieri

Questa mattina, 3 luglio, un ragazzo di Zumaglia fermatosi lungo la SP 205 in Frazione Migliario a Bioglio, ha notato, abbandonato a bordo strada, uno strano involucro che lo ha incuriosito. Il sacchetto conteneva quello che a prima vista appariva come un ordigno. Il giovane ha immediatamente allertato i Carabinieri di Bioglio che sono giunti sul posto ed hanno constatato che si trattava di una bomba a mano tipo SRCM , ordigno utilizzato dalla seconda guerra mondiale e radiata dal servizio negli anni 80. La bomba è stata posta in sicurezza dai militari, comandati dal Maresciallo Remy Di Ronco, in attesa che venga prelevata dagli artificieri.