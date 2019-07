Bielmonte, Vigili del fuoco di Ponzone recuperano un vitello in difficoltà

È stato recuperato dai Vigili del fuoco di Ponzone il vitello che ieri sera, 2 luglio, è rimasto bloccato in un cosiddetto "paro", una sorta di letamaio in cui vengono accumulati liquami ed escrementi. L'episodio è accaduto a Bielmonte intorno alle 20. In poche decine di minuti, il quadrupede è stato tratto in salvo e riconsegnato ai proprietari.