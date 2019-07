Tra i sentieri dei desideri in Oasi Zegna

Fare una passeggiata all’imbrunire, salendo in alpeggio, per poi dormire in un rifugio di montagna è un’esperienza entusiasmante per tutta la famiglia. Immaginate una serata d’estate ad alta quota, con i grilli che cantano, passeggiando in Oasi Zegna. Aggiungete un educ-attore teatrale che vi guida lungo i sentieri, con cui cenare insieme in rifugio aspettando il tramonto e che vi racconta storie tra il profilo delle montagne e il cielo stellato. Questo è ciò che accadrà sabato 6 luglio, quando a chiusura delle tre settimane di MIC - Montessori Inspired Camp targati Tantintenti - nel parco naturale della Valdilana, tra le alpi biellesi, si intraprenderà il sentiero dei desideri.

Quest’anno infatti, la Cooperativa Sociale Tantintenti‒capofila del progetto Community School, selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile ‒ ha pensato di organizzare in Oasi Zegna un laboratorio outdoor in notturna e gratuito. Animata dalla presenza di Claudio Callegari, un accompagnatore formato e con esperienza teatrale, la partenza della passeggiata sarà alle 18:00 dal parcheggio del Bocchetto Sessera con arrivo all’Alpe Moncerchio alle ore 19:30 circa. Il percorso facile e adatto alle famiglie con bambini over 7 (sviluppo totale A/R 4,5 km, dsl positivo circa 250 mt) porterà con sé emozioni per gli occhi ed il cuore: immersi tra splendidi panorami, sarà possibile ammirare anche il Monte Rosa.

La passeggiata che diverrà occasione per scoprire e giocare con gli elementi naturali presenti sul percorso, si concluderà all’agriturismo Alpe Moncerchio, dove sarà predisposta la cena e sarà eventualmente possibile pernottar previa prenotazione. Al termine della cena l’accompagnatore racconterà il cielo della montagna, il limite degli spazi terrestri e siderali che affascina la scienza e ispira da sempre sogni e desideri, e infine predisporrà un’esperienza che connette i sogni di ciascuno alle stelle. Si tratterà di un’esperienza immersiva in montagna rivolta alle famiglie per consentire loro di vivere un concentrato di avventura e divertimento. Ogni partecipante dovrà disporre di abbigliamento comodo, scarponcini da trekking, una maglia in pile ed eventualmente pantaloni lunghi per il ritorno che avverrà dopo cena (ore 21:00 circa), bottiglietta d’acqua, una luce frontale di buona potenza con batterie nuove. Per info e prenotazioni scrivi a info@tantintenti.org