Candelo, raccolti più di mille euro dall'Alperitivo per Largo Alpino FOTOGALLERY

Sono stati raccolti più di mille euro dall'Alperitivo con gli Alpini di Candelo che si è svolto lo scorso sabato, 29 giugno. "Crediamo di aver animato una zona di Candelo per troppo tempo messa in secondo piano" spiegano le penne nere. "Ora, da questa iniziativa, inizierà l’iter con l’amministrazione comunale per realizzare il nostro progetto di sabbiare la costruzione a Largo Alpini. “Fatti non parole” è da sempre il nostro marchio di fabbrica e continuerà ad esserlo anche in futuro".