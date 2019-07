Candelo: Dalla Pro Loco nuove altalene e pavimento antitrauma per il Parco dell’Albero D’Oro

Due coppie di altalene (quattro in totale) e pavimentazione antitrauma omologata per il Parco dell’Albero D’Oro di Candelo. Un'idea nata a gennaio dal primo consiglio d'insediamento della Pro Loco, che ha effettuato la donazione. "Sentivamo l’esigenza di sostenere i più piccoli con qualcosa di divertente ma allo stesso tempo utile" spiega il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio. L'associazione turistica ha impiegato circa 4500 euro per l'installazione della struttura e del pavimento. "L’obiettivo del nuovo consiglio della Pro Loco - conclude - è di fare, ogni anno, una donazione per un bene ad uso comune del paese".