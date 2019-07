Dorzano: Avviso di selezione dei rilevatori per il censimento

In vista del censimento permanente della popolazione 2019 disposto dall'ISTAT, il Comune di Dorzano ha indetto una selezione per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per affidare incarichi di rilevatori esterni di tipo occasionale, necessari per le operazioni censuarie.

L'avviso di selezione è pubblicato sul sito comunale ed indica i requisiti per la partecipazione alla selezione, contenuto e modalità di presentazione delle domande,, i criteri di formazione e la validità della graduatoria, il numero ed compiti dei rilevatori, la natura del contratto ed il compenso.

I rilevatori selezionati svolgeranno i loro incarichi nel periodo ottobre – dicembre 2019, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT.

Gli interessati possono presentare domanda di ammissione, redatta sul modulo allegato all'avviso pubblicato sul sito comunale, firmata e consegnata all’ufficio protocollo del Comune; oppure spedita con raccomandata a.r. al Comune di Dorzano (Piazza Battistini n.4 – 13881 Dorzano - BI); oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dorzano@pec.ptbiellese.it. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le 12 del 13 luglio 2019 a pena di esclusione dalla selezione: il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni.