Costa del Piazzo: iniziati i lavori per la ristrutturazione del cornicione danneggiato il 9 giugno

Nella mattinata di martedì 2 luglio sono iniziati i lavori di ristrutturazione in Costa del Piazzo a Biella: macerie rimosse e costruito un ponteggio. Il 9 giugno scorso, una porzione di cornicione di uno stabile si era staccato dalla torretta rovinando a terra e occupando parte della carreggiata. Nell'occasione, fortunatamente, nessuno era rimasto ferito o coinvolto ma la via era stata chiusa per motivi di sicurezza. Dopo 24 giorni sono iniziati i lavori che riguardano comunque un privato cittadino. "Il comune non centra con la ristrutturazione -precisa l'assessore ai lavori pubblici Davide Zappalà- ma abbiamo avvisato con una segnalazione la proprietà". L'edifico dovrebbe rientrare sotto la tutela della soprintendenza alle belle arti. Anche per questo motivo i lavori hanno dovuto avere un iter ben preciso.