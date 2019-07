La biellese Alessia Gronda convocata in nazionale per le Universiadi estive 2019

Ancora un'atleta piemontese in evidenza, ancora un'atleta convocata in rappresentativa nazionale. Alessia Gronda, tesserata per il Biella Rugby Club, parteciperà, infatti, con la Nazionale Universitaria Femminile all'UNIVERSIADE ESTIVA 2019 di Rugby a 7 – NAPOLI 2019 in programma nel capoluogo campano dal 3 al 7 luglio. Il raduno avrà inizio mercoledì 3 luglio 2019 alle 13 c/o EDISON VILLAGGIO DEL RUGBY in Viale della Liberazione a Napoli, all’interno dell’ex base NATO ed avrà termine domenica 7 luglio p.v..

Queste le atlete convocate:

ATLETA D.O.B. COD. SOCIETA'1 BARBIERI GIULIA 26/01/1996 428694 RUGBY COLORNO F.C. ASD2 CAVINA MICOL 15/11/1999 190822 ASD VILLORBA RUGBY3 FRANCO GIADA 11/07/1996 428694 RUGBY COLORNO F.C. ASD4 GRONDA ALESSIA 19/10/1999 190499 ASD BIELLA RUGBY CLUB5 GURIOLI LAURA 02/02/1995 190822 ASD VILLORBA RUGBY6 LOCATELLI ISABELLA 23/10/1994 190424 ASD RUGBY MONZA 19497 MUZZO AURA 12/04/1997 190822 ASD VILLORBA RUGBY8 NATALE ALICE 29/09/1999 290169 CUS MILANO RUGBY ASD9 PAGANINI LAURA 24/02/1999 290169 CUS MILANO RUGBY ASD10 RIGONI BEATRICE 01/08/1995 190785 VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD11 SALVADEGO CLAUDIA 01/04/1995 369557 FED. FRANCESE12 TRINCA MICHELA 23/08/1997 190219 UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD