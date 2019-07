All’Aquathlon di Cuneo Ironbiella Kids spettacolare: 6 podi. Vittorio Riva qualificato in Coppa Coni

A Cuneo sabato 29 giugno 2019 è andato in scena, come IV° tappa del Campionato Regionale Piemontese di Triathlon Giovanile, l’Aquathlon Atipico (gara data dalla semplice somma dei tempi delle frazioni podistica e natatoria). Le frazioni, come cronometraggio, erano valide anche per le Prove Standard Nazionali, prove che in base ai tempi degli atleti, vanno a creare una graduatoria nazionale di punteggi per i singoli e per le società. Ma andiamo alle gare, al mattino presso l’impianto di atletica si sono svolte le prove cronometrate sui 1.000 m e sui 600 m di run a seconda delle categorie, nel pomeriggio le prove di nuoto, sempre cronometrate, presso la splendida piscina comunale di Cuneo.

Per la categoria Esordienti c’è stata la fatica supplementare della frazione cronometrata in mtb, in quanto la somma dei tre tempi generava una classifica a parte che dava la qualificazione per i primi 2 maschi e per le prime 2 femmine della categoria (anni 2008-2009) alla prestigiosa Coppa Coni che si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto il prossimo settembre. Per l’evento nazionale della Coppa Coni, ottime notizie per i colori ironbiellesi, Vittorio Riva con una splendida prova si è qualificato con il 2° posto tra i maschi, complice una frazione di nuoto assolutamente strepitosa; grande prova anche di Silvia Perone, che in campo femminile, ha mancato di un soffio la qualificazione, ma per la giovanissima biellese (nata nel dicembre 2009) ci sarà la possibilità per il prossimo anno di un secondo tentativo. Con la qualificazione in Coppa Coni di Vittorio Riva, Ironbiella ottiene un prestigioso bis dopo la qualificazione nel 2017 di Costanza Antoniotti.

Nell’Aquathlon, partendo dai più giovani, tra gli esordienti, Argento per Vittorio Riva, che grazie ad un 100sl perfetto pone il sigillo alla sua splendida giornata, lo ha seguito a pochissimo Giacomo Frassati al 4° posto a soli 3” dal podio. In campo femminile, la giovanissima Silvia Perone centra il 3° gradino del podio con una prova equilibrata e grintosa nelle 2 frazioni. Nella categoria Ragazzi, Pietro Gardini vince la prova maschile per il Campionato Piemontese e VdA con il tempo di 5’ e 41”, pur essendo stato di poco superato dal fuoriclasse lombardo Daniele Moruzzi , che provenendo da fuori regione, non è entrato nella classifica, da rilevare per Pietro l’eccezionale tempo nella frazione di run (2’ 59” 7) dove abbatte nei 1.000 m il muro dei 3 minuti. Un risultato veramente di altissimo livello. Nella categoria Ragazze femminile consueto dominio dei colori Bianco-Azzurri. Oro per Costanza Antoniotti in 5’ e 50”, Bronzo per una sempre più sorprendente Silvia Calzavara in 6” e 13” (che ricordiamo essere dell’anno giovane in categoria) grazie al primo posto nella frazione di swim, 4° posto per Marta Angelino a soli 2 secondi dal podio, 5° posto per Arianna Chiorboli (molto brava nella frazione di run) ed un ottimo 8° posto per Carlotta Freguglia (sfortunata nella prova di nuoto dove un piccolo errore le ha fatto perdere secondi preziosi). Quindi ben 5 atlete nei primi 8 posti, Cuneo si è colorata dei colori biellesi.

Nella categoria Yuoth A maschile, il giovane Simone Zorio, con due frazioni di buon livello ha conquistato un prestigioso 9° posto. Nella gara femminile, ancora una forte crescita, con un meritatissimo Argento, per Sophia Calzavara che pur essendo nell’anno giovane di categoria ha disputato due frazioni perfette ed è stata battuta solo dalla bravissima atleta di casa del Cuneo Sara Bernardi. Sul fronte delle classifiche generali del Campionato Piemontese e VdA i nostri atleti dovranno, nelle ultime 2 tappe, confermare e migliorare le ottime posizioni in classifica, da rilevare il primo posto parziale nelle categorie ragazzi maschile e femminile, nella generale, per l’accoppiata Gardini-Antoniotti Prossimo appuntamento per sabato 6 luglio a Casalpusterlengo per il recupero della II° tappa del Campionato Interregionale Nord Ovest (con finale a Biella l’8 settembre) con l’Aquathlon.