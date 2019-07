Saggio di fine anno per Libera La Voce

Nei giorni scorsi si è tenuto presso la sala Gospel della città un interessante evento per il territorio biellese . L"Associazione Libera La Voce ha presentato infatti il saggio di fine anno nel quale sono stati coinvolti tutti gli allievi del corso . L'evento è stato presentato magistralmente da Valentina Capizzi che non ha lesinato nello " spronare" i provetti cantanti, i quali erano a tratti evidentemente emozionati .

A dirigere le basi musicali, coadiuvato da validi collaboratori , Federico Saccente che ha, tra l'altro, accompagnato con le sue performance canore alcune esibizioni . Un plauso particolare va alla presidente dell' Associazione Barbara Capizzi. La creatrice di Libera La Voce ha voluto fortemente portare a compimento questo progetto canoro che vede la musica come terapia a 360°. Barbara Capizzi ha saputo estrapolare l'artista che è in ognuno dei suoi allievi e ne ha colto la vena artistica esaltandone le doti canore e aiutandoli nella scelta dei brani.

Si è partiti con l'esibizione dei più piccoli giungendo, lungo il pomeriggio, all'ascolto di veri e propri momenti di pura emozione con le interpretazioni delle varie voci . “Bianca Rodella , Beatrice Trombini, Andrea Scarano , Daniela Badone, Daniela Di Bella , Denise Rivelli , Rebecca Torti, Riccardo Scarano , Vincenza Vitale , Salvatore Di Noia ( Sasá) , Stefania Iannotta , Stefania Zaza, Riccardo Di Donato , Priscilla Di Donato, Luca Stecchi , Gaia Dematteis , Giulia Iacone, Giulia Zucconelli, Nunzia Di Cataldo , Stefano Cavallini, Nicoletta D'Agostino , Carmelo Ignini, Antony Caruso, Giorgia Cossar e Simone Giuliana. Eccezionali interpreti ai quali va un caloroso ringraziamento – spiegano - Le varie interpretazioni hanno voluto decisamente valorizzare le qualità dei partecipanti a questo pomeriggio d' arte musicale evidenziando i punti di forza delle varie vocalità e creando con il pubblico presente un filo conduttore che accomuna ogni anima sensibile e curiosa alla scoperta di nuovi obiettivi”.

Durante l'evento non sono mancati i ringraziamenti a Marina Colombo per l' impegno profuso all'interno dell'associazione seguendone la parte economica . Tra il pubblico accorso numeroso anche la famosa " Catlina" , storica maschera biellese e Ketty Zampaglione alla quale è stato dedicato il brano " Piccola Katy" del complesso musicale " Pooh". In chiusura , la leggiadria della ballerina Lucrezia Duso ha "salutato” la platea. “Molti gli impegni previsti per la prossima stagione artistica dell' Associazione – concludono - Possiamo solo anticiparvi la preparazione di un vero e proprio musical dai toni divertenti e coinvolgenti che verrà presentato nel corso dell' autunno. In attesa di poter assistere alle nuove esibizioni dei provetti cantanti vi lasciamo con una frase che racchiude il "tutto" : nulla è impossibile se l' orizzonte è vicino e la strada da percorrere attraversa la musica”.