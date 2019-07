Concerto Sotto le Stelle a Coggiola per Noi per Davide

Tempo di eventi musicali a Coggiola. Con l'arrivo della stagione estiva, torna in paese il Concerto Sotto le Stelle, in programma domenica prossima, 14 luglio, alle 21, nella chiesa parrocchiale San Giorgio. A eseguire i diversi brani musicali del programma la banda musicale Giuseppe Verdi. Il ricavato dalle offerte della serata sarà devoluto al progetto “Noi per Davide”.