"Prima lo stipendio e poi la sedia". Il gruppo consigliare del PD attacca il sindaco Corradino

Dopo l'annunciato aumento degli stipendi per se e la nuova compagine amministrativa, ora arriva pure la nuova spesa per l'arredo e le poltrone. Sì, proprio le poltrone in senso fisico, a cominciare da quella del Sindaco, almeno così come lo stesso ha dichiarato ad un media locale: “I copri sedili sono rotti, consumati, non sono dignitosi...”, occorre cambiarli, quasi si volessero cancellare le tracce dell'intenso lavoro dei sindaci che lo hanno preceduto in passato. Ma perchè tanta premura? Che sia per misurare la produttività in base al consumo della sedia? E il peso dove lo mettiamo? Eppure nel programma elettorale non c'è traccia di tutte queste cose! Pertanto, se proprio questi fossero considerati i primi interventi urgenti utili alla città e se davvero si volesse dare una prova trasparente ed utile per il recupero produttivo in base alle ore di presenza (quelle vere), ci potrebbero essere altre soluzioni. Noi consigliamo di estendere a tutti i nuovi membri dell'amministrazione l'uso della timbratura (l'impianto c'è già) certificando con veridicità e trasparenza le dichiarazioni profuse ancora prima di iniziare a lavorare.

Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico: Marco Cavicchioli, Diego Presa, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi.