Le liste civiche danno vita a Biella al Centro, oltre 130 persone alla prima del nuovo sodalizio

Come annunciato, si è svolto venerdì 29 giugno l’incontro dei candidati delle liste civiche e delle persone che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Dino Gentile, confermando il desiderio di dare continuità all’impegno politico intrapreso al servizio della città di Biella. Oltre centotrenta persone si sono date appuntamento in un’area verde attrezzata dove al momento conviviale è seguita la proposta di costituire fin da subito un’associazione con la prospettiva di operare sul piano politico, sociale e culturale. Il nuovo sodalizio prende il nome di “Biella al Centro” ed avrà naturale estensione politica nell’attività dei gruppi di liste civiche presenti in consiglio comunale.

Questo il pensiero di Antonio Ramella Gal: “Siamo andati al ballottaggio riscontrando di fatto il favore di un elettore su due, ovvero metà città si riconosce nella bontà del nostro progetto che non è nato con un riduttivo traguardo elettorale ma con l’ambizione di diventare forza operativa dal basso con le persone al centro. Il nostro movimento è aperto a chi in politica sceglie e si riconosce nei valori della pace, della solidarietà, dell’accoglienza, del rispetto personale, del confronto equilibrato, dell’inclusione, della tolleranza, della sussidiarietà, della giustizia sociale, dell’economia sostenibile, del volontariato, della partecipazione, della tutela ambientale. Nei prossimi mesi estivi verranno messe a punto le modalità di partecipazione attiva, l’accesso agli organi associativi, gli impegni e gli appuntamenti sui temi della vita delle persone e del bene comune”.

Dino Gentile ha ringraziato tutti i presenti, rivisitando un cammino vissuto con impegno e passione e tracciando nuove prospettive: “Da diversi mesi ci ritroviamo con persone straordinarie, progettiamo, pensiamo a programmi di sviluppo per una città migliore, e in tal senso continueremo a agire insieme, assumendo iniziative significative. Un grazie a tutte le donne, gli uomini, i giovani che hanno aderito alla nostra proposta politica, e un benvenuto a tutti gli amici che vorranno avvicinarsi a questa nuova realtà associativa: a noi non interessano i percorsi di provenienza, ci interessano i traguardi da raggiungere insieme, mettendo in comune le proprie competenze con sincero spirito di servizio”.