Il 24enne Alessio Ercoli sarà il capogruppo della Lega a Biella

24 anni, una laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e un'esperienza maturata all'interno del partito durata 6 anni intensi. Questo il profilo di Alessio Ercoli, nuovo capogruppo del gruppo consiliare più numeroso del consiglio comunale di Biella, composto da 11 consiglieri.

"Ringrazio il sindaco Claudio Corradino, il segretario provinciale Michele Mosca e tutta la Lega per la fiducia e i consiglieri eletti per la stima che hanno dimostrato nei miei confronti. Sono consapevole della grande responsabilità, che sento sulle spalle, ma sono orgoglioso di poter coordinare questo consistente gruppo - dichiara Ercoli - perciò sono già operativo e costantemente in contatto con il sindaco, gli assessori e la cittadinanza, dalla quale mi sono arrivate le prime segnalazioni che ho provveduto prontamente a far presente alla giunta e al primo cittadino”.

“Sarò sempre disponibile e invito chiunque a contattarmi, perché deve tornare ad esserci un collegamento diretto tra politica e la città – conclude - Sono sicuro che passo dopo passo potremo tutti assieme rendere Biella migliore e far tornare la speranza a chi è rimasto deluso dalle amministrazioni degli ultimi anni".