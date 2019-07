Gli attivisti del M5S Valdilana a confronto: “Presentato al Comune proposta di reddito di cittadinanza comunale”

Serata di confronto per gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Valdilana. Ieri sera, lunedì 1° luglio, si è organizzato un incontro pubblico per raccogliere idee su come migliorare la nuova realtà comunale.

“Abbiamo presentato in modo ufficiale al Comune una nostra proposta di reddito di cittadinanza comunale – spiegano gli attivisti pentastellati - In base all'articolo 44 dello Statuto Comunale il sindaco ha ora 30 giorni di tempo per darci un riscontro. Per l'aiuto a chi è in difficoltà ci siamo ispirati alla sperimentazione del comune laziale di Marino. L'ente in questo caso non ha effettuato variazioni di bilancio, semplicemente con una nuova regolamentazione ha dato potere al settore servizi sociali per aiutare chi dimostra di averne requisiti e dichiara di voler svolgere in forma volontaria e gratuita lavori di pubblica utilità”.

I prossimi appuntamenti targati 5 Stelle si terranno in autunno. “Nel frattempo – concludono - si può scrivere agli attivisti tramite la pagina Facebook "Movimento 5 Stelle Valdilana" per segnalazioni e informazioni”.