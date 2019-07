Fusioni dei comuni, il Pd piemontese si mobilita contro la scelta del Governo

“La logica della normativa nazionale è di premiare le fusioni dei comuni mettendo a disposizione delle risorse specifiche per avviare l'attività istituzionale dei comuni nuovi. I tagli del Governo a comuni come Valdilana sono doppiamente nocivi”. A dichiararlo il segretario regionale del Partito Democratico Piemonte Paolo Furia.

“Primo, perché la riduzione di disponibilità rispetto alle attese impedisce di programmare e obbliga a ridimensionare progetti e obiettivi. Secondo, perché viene scoraggiata la pratica della fusione, che dovrebbe fondarsi perlomeno sulla certezza delle risorse. Il governo paga le proprie misure di propaganda e soprattutto gli interessi sul debito pubblico, che sono aumentati sotto la gestione giallo verde, sulla pelle dei Comuni”.

“Il Pd piemontese – conclude - è pronto a ridiscutere i criteri di assegnazione delle risorse per le fusioni dei comuni, ma precondizione per qualsiasi ulteriore ragionamento è che per l'anno in corso si proceda all'assegnazione delle risorse attese”.