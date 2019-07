Borriana, il sindaco replica a Fratelli d'Italia

Il Sindaco di Borriana, Francesca Guerriero, interviene a Newsbiella per fare alcune precisazioni in merito a due interrogazioni che l'opposizione di Fratelli d'Italia ha presentato in materia di bilancio ed amministrazione trasparente.

"In data 28 giugno 2019 ricevo in Comune due interrogazioni del Gruppo Consiliare di Minoranza di Fratelli d'Italia. - dichiara il primo cittadino - Leggo su alcune testate giornalistiche on line che le interrogazioni risalgono al 21 giugno 2019: data errata, in quanto sono arrivate al protocollo in data 28/06/2019. Comunico al Gruppo Consiliare di Minoranza e soprattutto alla Cittadinanza di Borriana, che sarà mia cura rispondere in modo puntuale ad entrambe le interrogazioni nella sede opportuna, ovvero nel primo Consiglio Comunale utile, che sarà convocato dalla sottoscritta entro i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, per fornire le DOVUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI.".