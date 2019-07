Ufficiale – L’ex A2 Federica Fornara vestirà la maglia della Virtus Biella per la stagione 2019/2020

Il primo colpo di mercato della Virtus Biella si chiama Federica Fornara, già giocatrice in A2 a Loreto e alle Terre Verdiane. Una vita, una passione per il volley iniziata in quinta elementare, poi l’ascesa giocando in tutti i campionati fino al culminare in A2. “Fede” ha 31 anni, è nata il 4 gennaio 1988 a Borgomanero ed è alta 1,80. Il suo ruolo è centrale, uno dei reparti più in crisi della scorsa stagione nerofucsia. Dopo tre anni in stand by perché “volevo tornare a studiare”, la passione nel 2017 l’ha spinta a calzare nuovamente gli scarpini, prima Pavic poi Gorla. “Mi mancava stare in palestra e l’adrenalina della panchina -precisa la giocatrice-. Ora sto lavorando ma sono iscritta alla facoltà di scienze e tecnologie biologiche a Varese. Sono contenta di giocare a Biella. Da qualche anno ho sempre incontrato la Virtus da avversaria e una cosa su tutte mi ha colpito: il PalaSarselli, sempre strapieno, sintomo di una squadra molto seguita, con un tifo eccezionale e un ambiente entusiasta. Quest’anno è stato incredibile, nonostante mille difficoltà, la squadra le ha superate alla grande e questo significa che esiste un’ottima base”. Coach Maurizio Venco avrà quindi a disposizione una centrale di alto livello che lo scorso anno ha giocato a Gorla e prima ancora a Romagnano nel Pavic. “Non conosco personalmente coach Venco –conclude Fornara- ma ho presente i suoi successi e da quel poco che abbiamo parlato, mi ha fatto subito capire la sua determinazione, fattore che mi ha fatto propendere verso Chiavazza. Oltre a questo è stata una scelta fortemente voluta sia dal club che da parte mia. Devo ammettere che da avversaria ho invidiato la Virtus, una squadra formata da ragazze spinte dalla passione. Spero di trovare tutta questa favolosa alchimia”.

Il commento del DS Franco Vecco Garda. “Sicuramente un acquisto importante. Già lo scorso anno avevamo avuto alcuni contatti, poi le scelte sono state diverse. Fedrica Fornara oggi sposa il progetto Virtus e ci potrà dare una grande mano. Reputo sia un tassello importante in un reparto dove in questa stagione siamo stati carenti”.