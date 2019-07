Glocal English, tre settimane di full immersion nell’inglese

Durante le tre settimane appena dopo la fine dell’anno scolastico presso la sede di Cossato del liceo, ha avuto luogo il progetto “Glocal English”: finanziato dai fondi europei PON, ha permesso a studenti delle prime e delle seconde di tutti gli indirizzi di svolgere attività intensive con insegnanti madrelingua praticando l’inglese in modo intensivo. I partecipanti, suddivisi in due gruppi in base al loro livello di conoscenza della lingua sono stati coinvolti in attività in cui a momenti di lezione si affiancavano giochi, quiz e musica.

L’ultimo giorno i ragazzi si sono cimentati nella preparazione della tipica zuppa inglese che poi hanno mangiato prima del termine della mattinata. Alle attività più leggere si sono alternati anche esercizi più impegnativi come la simulazione dell’esame PET (Preliminary English Test), nel quale un notevole gruppo di ragazzi si è dimostrato all’altezza delle richieste conseguendo ottimi risultati. Anche alcuni studenti di terza e quarta, oltre alle coordinatrici del progetto, le professoresse Nigra e Stefanuzzi, hanno affiancato e supportato i docenti madrelingua contribuendo al sereno svolgimento del corso.

Il progetto PON si è rivelato un utile mezzo per permettere un buon apprendimento della lingua e della cultura inglese ai ragazzi che nei prossimi anni dovranno affrontare la certificazione PET, nonché un modo, nonostante le temperature elevate rendessero talvolta un po’ difficile la concentrazione, per passare in compagnia le prime settimane d’estate.