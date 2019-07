Walhalla: “Aperitivo Volante” con Parapendio Biella

Walhalla cocktail bar, in collaborazione con gli amici di Parapendio Biella, organizza per venerdì 5 luglio un “Aperitivo Volante”: sarà un’occasione per conoscere istruttori e appassionati dello sport (praticato anche nel biellese) ed avere la possibilità di viverlo da vicino. L’aperitivo si svolgerà presso il locale Walhalla a Biella (via della Repubblica, 68) ed avrà inizio alle ore 19.

Parapendio Biella

L’attività nasce con la scuola di volo libero di “Aeroclub Biella” (VDS) più di 25 anni fa. Negli ultimi anni questa attività di volo turistico si è incrementata notevolmente, grazie anche agli istruttori certificati Aeroclub Italia che operano sui cieli e sulle montagne biellesi.

Il volo di Francesco (di Walhalla) ed Elisa