L’Activity Village dell’Oasi Zegna ospita il sesto Bielmonte Outdoor Festival

Domenica 14 luglio torna il Bielmonte Outdoor Festival, tra gli eventi clou dell’estate all’Oasi Zegna. Una domenica di grande festa e attività all’aria aperta per famiglie e sportivi, con un’attenzione particolare alle attività Bike e trekking per tutte le età. Bielmonte, cuore dell’Oasi Zegna, si trasforma in un Activity Village, 5mila mq di parterre erboso con uno splendido panorama sulla Pianura Padana con un ricco programma di attività fra sport, intrattenimento, relax e benessere, coordinate da istruttori, guide naturalistiche e personale esperto. L’accesso è gratuito, così come gran parte delle attività in programma.

Le principali attività del Bielmonte Outdoor Festival

Bike experience con mountain bike elettriche: in compagnia di guide esperte, su percorsi di media difficoltà. Chi è meno allenato può percorrere itinerari più lunghi senza stancarsi troppo, chi invece è più in forma può avventurarsi nei tratti più ripidi. Orari: dalle 10 alle 18. Info e prenotazioni: STS BIKE ASD stsbike17@gmail.com www.stsbike.com - tel.3403024754 - 3485817576 – 3293843665

Nordic walking: escursione di circa due ore lungo il sentiero del Camoscio rivolto verso la Valsessera che si snoda fronteggiando il Monte Rosa fino all’Alpe Moncerchio, dove si potranno gustare ottimi formaggi di capra e un appetitoso aperitivo. Info e prenotazioni: Equipe Arc-en-Ciel tel. 015.0990725 - 349.4512088 maffeo.geologo@gmail.com

Trekking: insieme alle Guide di Equipe Arc en Ciel, alla scoperta dell’Oasi Zegna e della Valsessera in una natura rigogliosa seguendo itinerari adatti a tutti, per camminate di 2 ore circa. Info e prenotazioni: tel. 015.0990725 - 349.4512088 maffeo.geologo@gmail.com

Yoga all’aria aperta: in compagnia di Elisa Francese, una seduta pratica mattutina per il risveglio del corpo. Al pomeriggio, pratica defaticante e recupero psicofisico. Orari: 11, 15 e 17.

Per le famiglie

Bungee run, climbstation, acrojump, rolbarun (un divertente bob a rotelle in discesa per un’esperienza adrenalinica).

Baby Camp MTB: dimostrazioni e lezioni di avvicinamento alla mountain bike in compagnia dei maestri della Scuola Nazionale MTB Oasi Zegna per apprendere le basi o imparare nuove tecniche. Possibilità di noleggio mountain bike in loco (tel.015.744126).

Laboratori montessoriani: guidati dagli operatori della cooperativa Tantintenti, i bambini potranno fare esperienze didattiche nella natura, coniugando l’aspetto didattico a quello ricreativo.

Equitazione: all’Activity Village, in posizione panoramica, il Centro Equestre propone ai più piccoli il “battesimo della sella” per imparare a prendere confidenza con i cavalli e provare l’emozione di una passeggiata in sella ad un pony. Su prenotazione è possibile organizzare dei trekking a cavallo guidati alla scoperta delle bellezze del territorio. Orari: dalle 10 alle 18. Info e prenotazioni: Tel. 015.7591460

Golf: pratica con istruttori certificati ASD Golf Club Biella Le Betulle per imparare i primi rudimenti in un mini campo appositamente allestito.

Ratataplan: esibizioni di artisti di strada e laboratori per i bambini. Una giornata di arte di strada sviluppata con due appuntamenti, uno in tarda mattinata e l’altro nel pomeriggio, e due punti spettacolo nel pomeriggio. Fra i protagonisti del festival, l’illusionista Simone Alani, definito dalla giuria del programma tv Italia’s got talent (Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e Nina Zilli) “un poeta” e “un artista magico”.

Food e accoglienza

Le strutture dell’Oasi Zegna saranno presenti nell’Activity Village, ognuna con una propria offerta enogastronomica, all’interno di graziose casette di legno. Gli espositori: Beer In, Microbirrificio Jeb, Cà nel bosco, Alpe Moncerchio, Oro di Berta, Albergo ristorante Bucaneve.

Alberghi, locande alpine, ristoranti, bar, rifugi e agriturismi, progettati in pieno stile montano e disseminati sul territorio, propongono le specialità tipiche della zona. Un’apposita Area camper è disponibile sul Piazzale 2 di Bielmonte.

Per informazioni

www.bielmonteoutdoorfestival.com - #Bof19 - Facebook e Instagram Oasi Zegna

Telefono: 015.7591460 - Mail: info@amicioasi.org

Come raggiungere il Bof

Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero, quindi Bielmonte.

Autostrada A8 Milano laghi - Imbocco A26 direzione Genova, uscita Romagnano Sesia direzione Coggiola, Trivero fino a Bielmonte.

1 ora e 45 da Milano e Torino.

Aggiornamenti su www.oasizegna.com