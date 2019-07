Ischia è una delle isole più affascinanti del Mediterraneo, meta turistica di indiscussa bellezza, grazie al mare cristallino e alle sue spiagge incantevoli. L’isola delle Flegree è rinomata in tutto il pianeta per le proprietà terapeutiche e termali delle sue acque. Se stai organizzando una gita o un soggiorno ad Ischia ti forniamo una guida utile su come arrivare all’isola, prendendo uno dei tanti traghetti o aliscafi in partenza dai maggiori porti italiani.



Arrivare a Ischia partendo dai porti campani



Situata nel golfo di Napoli, Ischia è facilmente raggiungibile dal porto del capoluogo partenopeo. L’isola dispone di due città portuali, quella situata nella zona di Ischia Porto e quella di Casamicciola, dalle quali vengono effettuate corse giornaliere verso i porti campani principali. Da Napoli, Napoli Beverello e Mergellina, Sorrento, Amalfi, Positano, Pozzuoli e Salerno partono giornalmente traghetti e aliscafi per Ischia . Le compagnie marittime che garantiscono le seguenti tratte sono numerose, Caremar, Medmar, Alilauro e Snav. Esse consentono collegamenti fitti e continui durante tutto il corso dell’anno, intensificando le partenze nel periodo di maggior flusso turistico, tra il mese di luglio e agosto. Tutti i mezzi marittimi assicurano un confortevole posto a bordo, con servizi igienici e area ristoro.



Come acquistare il ticket per Ischia



Il metodo migliore per comperare un biglietto per traghetti o aliscafi in direzione Ischia, è online. Basta infatti collegarsi a uno dei tanti siti delle compagnie marittime, controllare la disponibilità dei posti a bordo, verificando orari e tariffe, e il gioco è fatto. Acquistando online il tuo biglietto potrai assicurarti un viaggio confortevole, senza dover recarti alle biglietterie dei porti, aspettando file spesso interminabili. Un altro modo per partire con i traghetti da Napoli a Ischia , evitando le code ai bagarini, è contattando telefonicamente le compagnie che effettuano tale traversata e prenotare un ticket.



Si può imbarcare l’auto nei traghetti per Ischia?



L’isola ischitana è molto visitata da turisti stranieri e vacanzieri italiani che si precipitano copiosi nell’isolotto, per intraprendere una tranquilla gita fuori porta o un soggiorno prolungato. Al fine di assicurare sicurezza e serenità nell’isola campana, ogni anno nel periodo che va dalle festività pasquali al mese di ottobre, vengono emessi dei divieti di circolazione ai mezzi dei non residenti. Per facilitare i movimenti interni, il comune d’Ischia dispone di un’eccellente rete di trasporti pubblici con bus e navette che collegano, giorno e notte, i punti strategici dell’isola.