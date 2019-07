Tromba d'aria si abbatte a Cerrione e scoperchia il tetto di un'azienda. Danni e detriti nei campi FOTO e VIDEO

“Un vero disastro. Una tromba d'aria ci ha preso in pieno ed è volato via più della metà del tetto della nostra azienda finendo in strada”. Queste le prime parole, drammatiche, di Luigi Curti, titolare assieme al fratello Fabrizio della Fabiplast, azienda di recuperi industriali vari situata a Cerrione. Colpita intorno alle 18.30 di oggi, martedì 2 luglio, dalle forti raffiche di vento in azione sul Biellese.

“Fortunatamente sulla provinciale non stava passando nessuno quando ciò è accaduto – prosegue nel racconto Luigi – Due pullman poco distanti sono riusciti a fermarsi appena in tempo e non si sono registrati feriti o disagi alle auto in transito. I danni sono notevoli ma è prematuro quantificare il tutto”. In questo momento i dipendenti dell'azienda, insieme ai titolari, si stanno rimboccando le maniche e stanno aiutando a pulire i campi circostanti per rimuovere i detriti.