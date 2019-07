E' un ragazzo di 21 anni il corpo ritrovato ieri pomeriggio alla Pistolesa

Aggiornamento delle 11 del 2 luglio - Si tratta di un 21enne residente a Torino ma con i genitori di Aosta il giovane ritrovato senza vita sotto il ponte della Pistolesa. Alle 11,30, a notare la sua Volkswagen Polo parcheggiata nelle vicinanze del viadotto, con i finestrini aperti, è stata una donna di passaggio. Non vedendo la presenza di persone ha avvisato i soccorsi. I primi a recarsi sul posto sono stati i carabinieri di Mosso che hanno notato, all'interno dell'auto, un biglietto scritto dal giovane. A quel punto sono state attivate le ricerche con l'ausilio dei vigili del fuoco di Trivero e Biella e un'ambulanza del 118. L'auto è intestata alla mamma, raggiunta in seguito dalla tragica notizia del ritrovamento del corpo del ragazzo. Le cause sarebbero riconducibili allo stato depressivo del 21enne.

1 luglio - L'auto abbandonata a pochi metri dal ponte non ha lasciato spazio a dubbi: mezz'ora dopo è stato rinvenuto senza vita il cadavere di un uomo di cui, al momento, non sono note le generalità. L'allarme per la persona scomparsa è scattato intorno alle 12 di oggi, 1° luglio. Il gesto anticonservativo è avvenuto sul ponte della Pistolesa.

A recuperare la salma i Vigili del fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Ponzone, coadiuvati dal drago. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: probabilmente è morto sul colpo.