Ovuli nell'intestino, la Tac smaschera lo spacciatore

L'importanza dell'esperienza soprattutto nel campo antidroga, è fondamentale. Grazie a questo gli uomini della squadra mobile hanno denunciato M.B.K. di 40 anni di origine tunisina per ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nel pomeriggio del 27 giugno, hanno fermato in via Eugenio Bona un uomo, già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione personale non ha portato a nulla ma ai poliziotti qualcosa non convinceva tanto da accompagnarlo in ospedale per esami più specifici. E infatti il responso della Tac alla quale è stato sottoposto il tunisino, ha evidenziato la presenza di due ovuli nell'intestino contenenti 6 grammi in totale tra eroina e cocaina.

Sempre nel campo dell'antidroga, gli uomini del commissario capo della squadra mobile, Marika Viscovo, nella giornata di sabato 29 giugno, hanno fermato alla stazione di Biella mentre scendeva dal treno proveniente da Novara, un 17enne nato a Biella, italiano ma da famiglia straniera. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 22 grammi di hashish, nascosti all'interno degli slip. Nella conseguente perquisizione a casa la polizia ha trovato un paio di frammenti da 1 grammo sempre dello stesso stupefacente. Il minorenne è stato denunciato per il reato di ipotesi di spaccio.