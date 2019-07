Forti raffiche di vento sul Biellese orientale: oltre dieci interventi nella notte, a Vigliano rami cadono su cavo e auto

Via Dante a Vigliano Biellese.

Dopo la pioggia, il vento. Forti raffiche si sono abbattute questa notte in tutto il territorio biellese. Più di dieci gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere dalle strade rami spezzati e alberi di varie dimensioni piegati dalla forza del vento.

Numerosi i paesi colpiti, specialmente nel Biellese orientale: Pettinengo, Ternengo, Piatto, Strona, Trivero, la provinciale Cossato-Valle Mosso (zona gallerie), Quaregna, Valle San Nicolao ma anche Occhieppo Superiore e Zubiena.

L'intervento più complesso si è verificato questa mattina a Vigliano Biellese: in via Dante, alcuni rami si sono infranti precipitando su un cavo della luce e su una Peugeot 208 di proprietà di una 46enne del paese parcheggiata nelle vicinanze. La zona è stata transennata, in attesa della rimozione delle fronde.