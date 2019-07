Drammatico incidente stradale a Settimo: muore una biellese di 77 anni, grave la figlia

Tragedia sulla corsia per Torino dell'A5, tra Volpiano e Settimo Torinese. Nell'incidente di ieri mattina ha perso la vita una donna di 77 anni, Anna Maria Comoli, residente a Torino ma originaria del Biellese. Accanto a lei, sedeva la figlia di 46 anni, trasportata con l'elisoccorso in codice rosso e ricoverata in gravi condizioni al Cto, in attesa di un intervento.

Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro stradale ma secondo le prime ricostruzioni sembra che l'auto si sia ribaltata più volte nel prato a lato della carreggiata, terminando la sua corsa contro il muro del cavalcavia. Seguiranno aggiornamenti.