Anziani arzilli: lei 92 lui 88 anni, hanno sventato la truffa

Si tratta di marito e moglie rispettivamente di 88 e 92 anni gli anziani che hanno fatto allontanare e allertato i carabinieri per una tentata truffa nei loro confronti. Alle 9,30 del 28 giugno, ha suonato al campanello dell'abitazione della coppia a Curino, un uomo che ha affermato di essere un tecnico degli impianti elettrici e di un possibile danneggiamento nel loro contatore. I pensionati non ci hanno pensato sopra due volte, allontanandolo con le dovute maniere. L'uomo è poi fuggito a bordo di una motocicletta mentre la coppia ha telefonato al 112.

E' chiaro che il modus operandi in questi casi sia sempre lo stesso: viene detto che il problema elettrico potrebbe danneggiare oro e quindi di riporlo in una busta all'interno del frigorifero e per sicurezza nascondere anche il denaro contante. Poi con un raggiro, distraggono le persone, si impossessano del bottino e scappano. Indagini affidate ai carabinieri.