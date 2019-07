Aggredisce il vigile per una multa, interviene il sindaco di Brusnengo

Infischiandosene delle transenne che chiudevano l'accesso ad una delle strade principali di Brusnengo per lo svolgimento della festa patronale, nella serata di sabato, 29 giugno, un motociclista residente in paese è stato fermato da un agente della polizia municipale. A quel punto ha aggredito verbalmente il vigile che lo stava multando per violazione dell'ordinanza di chiusura della strada, richiamando l'attenzione del sindaco, Fabrizio Bertolino, il quale è intervenuto in difesa dell'agente.

Lo stesso primo cittadino racconta l'episodio: "Ero presente sul posto per la festa patronale. Questo signore ha aggirato le transenne che chiudevano la strada passando sul marciapiede, ed attraversato Corso Libertà in direzione contraria a quella della corsa delle botti, con il rischio di fare male a se stesso e ai partecipanti della corsa. La sua contestazione è stata che viaggiava a 5 km allora e, che, dopo otto ore di lavoro, esigeva di percorrere la strada di tutti i giorni. Gli abbiamo fatto il verbale, ma pretendeva di avere ragione nonostante che, facendo la circonvallazione del paese, probabilmente sarebbe arrivato a casa prima. Inoltre, ha voluto chiamare i Carabinieri, poi si è scusato e ci siamo chiariti.".

Il sindaco Bertolino ritiene che questi comportamenti siano frutto di un malessere più generale: "Questo episodio è un sintomo dell'attuale menefreghismo nei confronti dei divieti, delle ordinanze, delle divise, delle autorità, e della convinzione di potere violare qualsiasi regola quando nessuno ci vede. Come succede per l'abbandono di rifiuti nelle zone in cui è vietato, e per i mozziconi di sigaretta gettati regolarmente per terra".