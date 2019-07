Timbri per burro, pane e pasta al museo di Pettinengo

Al Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo sono esposti dei manufatti in legno il cui utilizzo originale è molto curioso e intriso di tradizione. Si tratta di piccoli stampi per il pane assai vari tra loro, ma che condividono un’accezione simbolica estremamente rilevante. Come nel caso del burro, nella tradizione alpina, alla mera produzione di un oggetto e di un alimento dall’utilizzo quotidiano si accompagna la decorazione degli stessi. Il caso del pane, tanto in Sardegna quanto nel contesto ligure, è esemplificativo.

A partire dalle ricerche condotte da Claudia Zedda, infatti, possiamo notare l’attenzione riposta non solo alla lavorazione, ma soprattutto alla decorazione e alla relativa simbologia. In Sardegna, fino a non molto tempo fa, il pane veniva scrupolosamente decorato allo scopo di assicurarsi fortuna, come un lieto augurio. Gli stampi del pane - principalmente di legno di pero e di ginepro - venivano decorati dagli uomini seguendo le tradizioni religiose o scaramantiche e, molto spesso, dati in dono alle spose.

Nel contesto della Liguria medioevale, invece, la pasta decorata con i cruxetti (stampi in legno che riportavano una croce), venivano considerati come indici di estrazione sociale, nonché di gerarchia. Le famiglie nobili erano solite farsi decorare e marchiare la pasta in modo da sottolineare il proprio controllo e dominio sul territorio.Sebbene le decorazioni assumano significati diversi a seconda del contesto preso in analisi, gli stampi per il pane conservati al Museo di Pettinengo si inseriscono nella cornice della migrazione dei simboli e ci raccontano un estratto di storia popolare a molti poco nota o sconosciuta.