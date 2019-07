La cantante di Amici Giordana Angi a Gli Orsi, entusiasmo tra i giovanissimi

Un fiume di adolescenti e di giovanissimi si è riversato domenica pomeriggio al centro commerciale Gli Orsi di Biella per incontrare Giordana Angi, la nota cantautrice del talent Amici 18. L'artista, classe '94, ha incontrato i suoi fan e presentato il suo album “Casa”. Entusiasmo dei partecipanti per una cantante divenuta famosa in tutta Italia dopo la sua esperienza ad Amici e la parentesi a Sanremo nel 2012.

Giordana Angi ha deciso di dedicare la sua vita alla musica ispirandosi a musicisti come Bob Dylan, Beatles, ACDC e Mina, diventando anche una talentuosa cantautrice e riscontrando un grande successo grazie ai suoi testi che hanno affascinato big della musica italiana contemporanea come Tiziano Ferro con il quale ha stretto una collaborazione già nel 2016, nel tempo ancor più consolidata.

La giovane cantante ha inoltre portato il suo talento fuori dal programma Amici, vincendo anche il premio critica Tim e producendo il suo nuovo album “Casa” con testi inediti presentati durante il talent show di Canale 5, tra cui: “Chiedo di non chiedere”, “Casa”, “Quante volte ad aspettarti”, “Ne renonce pas” e la cover del successo di Stromae “Formidable”.