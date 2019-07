Con l'arrivo dell'estate, torna la Festa dei Portoni (e il divertimento) a Sagliano Micca

La Pro Loco di Sagliano Micca a metà luglio dà inizio ai consueti eventi che hanno luogo ogni anno e che rallegrano tutti coloro che vi prendono parte.Sabato 13 luglio la Festa dei Portoni sarà il giorno di apertura, nel quale dalle 19 per le vie del paese ci sarà la cena itinerante in cui si potranno assaporare molteplici specialità; alle 22.30 la festa si sposterà in piazza Pietro Micca con la Discoteca Mobile Number One.

Domenica 14 luglio, a partire dalle 19, verrà servita una gustosa grigliata in piazza e in seguito, dalle ore 21.30, ci sarà un concerto dal vivo dei Sempre Noi, tributo a Max Pezzali e 883. Martedì 16 luglio si prosegue con la Sagliano Run, una corsa podistica non competitiva a cui ci si potrà iscrivere dalle ore 18.30 e che avrà inizio alle 19.30. Il prezzo per l'iscrizione alla corsa è di 5 euro, di 7 euro per la cena e di 10 euro per coloro che volessero dopo la corsa anche prendere parte alla cena dalle ore 20.30.

Gli eventi si concluderanno sabato 20 luglio alle 17, in cui ci saranno i giochi in piazza per i più piccini, mentre dalle 19 si terrà la cena e in seguito, alle ore 22.30, il concerto dei Lake47, con musica e balli country.