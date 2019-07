Un’opportunità per la scuola biellese – apre il Bando “Scuola plus”

Si aprirà il prossimo 8 luglio il bando “ScuolaPlus” dedicato agli Istituti scolastici e alle scuole paritarie di I grado che avranno tempo sino al 30 settembre per presentare le richieste di contributo. “Si tratta di un bando importante che la Fondazione mette a disposizione degli istituti scolastici biellesi al fine di aiutarli ad implementare dotazioni scolastiche e offerta formativa – spiega il Presidente Franco Ferraris – la Fondazione da diversi anni supporta l’offerta formativa, delle scuole biellesi e con questo bando si propone di sostenere offerte educative che contribuiscano a promuovere il benessere complessivo degli studenti stimolando e sviluppando conoscenze e competenze complementari a quelle acquisite durante il tradizionale percorso scolastico, nonché supportando le iniziative che prevedono percorsi che concorrano a prevenire il disagio scolastico. Il bando infine si inserisce tra le numerose azioni cha la Fondazione mette in campo per le scuole biellesi tra cui i progetti Muse alla lavagna e Muse ad Olimpia”.

Al centro della progettualità della Fondazione ci sono in particolare le relazioni che le scuole riescono a stabilire con i genitori e con altri soggetti esterni che costituiscono una risorsa fondamentale per promuovere un ambiente di apprendimento efficace e capace di avere effetti positivi sul benessere generale dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie. La Fondazione sosterrà dunque attività e progetti che promuovano un percorso di armonica crescita scolastica. Particolare attenzione verrà posta nelle azioni di prevenzione del disagio scolastico, sul tema dell’integrazione e dell’accesso all’istruzione di alunni e studenti, a rischio abbandono, stranieri e disabili. Verranno sostenuti partenariati ampi tra scuole, istituzioni, associazioni e altri soggetti del territorio anche al fine di supportare esperienze didattiche e formative significative per il territorio con particolare attenzione a modalità didattiche innovative. Infine grande risalto verrà dato al coinvolgimento attivo delle famiglie.

“Il bando è molto articolato e prevede due tipologie di intervento per cui richiedere contributo – spiega il Segretario Generale Mario Ciabattini – azioni di contrasto, prevenzione o gestione del disagio scolastico e realizzazione di progetti didattici finalizzati all’acquisizione di competenze ad alto valore educativo, culturale sociale e allo sviluppo delle abilità personali e relazionali”. Ogni Istituto potrà presentare richieste per ambedue le tipologie per un massimo di due domande e le iniziative dovranno riguardare attività realizzate nel periodo compreso tra ottobre 2018 e giugno 2019. II contributo massimo erogabile per ogni singola richiesta non potrà essere superiore a € 9.000,00. Tutte le domande dovranno essere presentate entro le 16 del 30 settembre 2019.

Per informazioni sui dettagli tecnici del bando è possibile consultare il sito della Fondazione www.fondazionecrbiella.it e inoltre è disponibile un servizio di assistenza dedicato all'indirizzo contributi@fondazionecrbiella.it ponendo come oggetto della mail “ScuolaPlus”.