Maltempo: alberi abbattuti a Chiavazza, Pavignano e in centro a Biella FOTOGALLERY

Operai al lavoro, in diverse zone della città, dopo il temporale e il forte vento della scorsa notte che ha provocato l’abbattimento di diversi alberi. La situazione più delicata a Pavignano, nel parcheggio lungo via Ogliaro, dove i rami di una quercia hanno colpito un furgone provocando dei leggeri danni.

Da due anni diversi cittadini avevano segnalato la pericolosità di questo albero morto e secco in piedi: il vicesindaco Giacomo Moscarola ha dato alle ditte mandato di immediato abbattimento, per ragioni di sicurezza e gli operai sono già intervenuti sul posto. Danni significativi anche a Chiavazza, dove ad avere la peggio è stato il laghetto dell’oasi naturalistica di Regione Croce.

Il vento ha provocato l’abbattimento di molte piante: anche in questo caso gli addetti sono al lavoro per liberare l’area. Si segnalano alberi caduti anche nel giardino Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, a due passi dalla stazione San Paolo, dove si provvederà a breve per rimuovere gli arbusti. Mattinata di sopralluoghi per il vicesindaco Giacomo Moscarola: “Non appena siamo venuti a conoscenza dei danni provocati dal nubifragio notturno, in collaborazione con l’assessore Davide Zappalà, abbiamo immediatamente attivato le ditte al fine di ripristinare i danni. A Pavignano abbiamo risolto in tempi rapidissimi una problematica che ormai si trascinava da parecchi anni. La pianta pericolante è stata immediatamente abbattuta. I sopralluoghi da parte dell’organo politico sono stati immediati, il sindaco mi ha dato mandato di verificare personalmente la situazione e questa sarà una prerogativa lungo tutto il nostro mandato. Per quanto possibile le problematiche segnalate dai cittadini verranno vagliate personalmente dagli assessori che forniranno disposizioni ai tecnici per il pronto intervento”.