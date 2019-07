Allerta meteo in Piemonte, in arrivo nuovi temporali a nord del Po

Allerta gialla in Piemonte a nord del Po. Per la serata e la prossima notte Arpa prevede un'ondata di maltempo dopo la rimonta dell'alta pressione africana, con temperature di nuovo al di sopra della media di inizio luglio.

Le piogge più intense sono attese sui settori montani e pedemontani settentrionali e occidentali, e sulle pianure adiacenti. Dopo una pausa nella mattinata di domani, si susseguiranno altri temporali in giornata meno forti, con temperature in calo di 3-4 gradi.

Solo nel Torinese ieri sono state registrate raffiche di vento intorno ai 60 km/h ma anche nel Biellese si sono registrate intense raffiche di vento che hanno provocato non pochi disagi in molte zone del territorio, specialmente nel Biellese orientale, a Biella e nella Valle Elvo. La Protezione Civile ha già predisposto il pronto intervento in caso di emergenza.