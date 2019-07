Sport e amicizia tra pugliesi, sardi e vecchie glorie della Biellese 1902

Domenica 7 luglio alle 9.30, presso il campo sportivo di Camburzano, su proposta dell’Associazione Culturale “Amici della Puglia” di Biella, si svolgerà la VI edizione del “Trofeo dell’Amicizia”. L’incontro di calcio si disputerà tra la rappresentativa di Su Nuraghe Calcio Biella, le Vecchie Glorie A.S. Biellese 1902 e la rappresentativa della Puglia. Ingresso a offerta libera. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto interamente a un Ente benefico locale.

Amicizia e solidarietà ben si coniugano anche attraverso lo sport, palestra di vita per conoscere ed accettare l’altro. In una società che sembra avvilupparsi sempre più in individualismi ed intolleranze, giovani atleti e “Vecchie Glorie della Biellese 1902” scenderanno in campo per trascorrere una giornata in serenità attraverso regole accettate e condivise con all’orizzonte la solidarietà verso l’altro, il bisognoso.

Al termine delle gare, a Biella, presso il campo sportivo del Villaggio Lamarmora, seguirà il pranzo conviviale con i giocatori, familiari, amici e simpatizzanti. Il contributo per il pranzo è di 20 euro a persona. Per informazioni e adesioni al pranzo, telefonare allo 015/ 8494584.