Sella Open, scattati questa mattina i primi incontri del tabellone di qualificazione

Alla Biella Tennis Academy si sono alzati i veli sul Sella Open, torneo Itf W25 in programma sui campi di via Liguria dall’1 al 7 luglio. Questa mattina alle 10 sono partite le qualificazioni, che si giocheranno su quattro campi. Sul numero 1 apriranno le danze la prima favorita della vigilia, Gaia Senesi (383), che inizierà il torneo contro la wild card Tea Lukic. Sul ‘centrale’ spazio alla numero due del seeding, la giapponese Erina Hayashi (420), che se la vedrà con la svizzera Marie Mettraux. Contemporaneamente sul 3 si sfideranno Yuri Naito (tds 3, 450 Wta) contro Joanne Zuger e Monica Cappelletti con la spagnola Rosa Vicens Mas. La giovane biellese Valentina Campagnolo, a cui è stata concessa una wild card, esordirà non prima delle 15,30 contro la testa di serie numero 16 Camilla Rosatello (680 nella classifica Wta); mentre alla cuneese Jessica Bertoldo il sorteggio ha regalato l’americana Rasheeda McAdoo (figlia dell'indimenticato Bob, stella della pallacanestro Nba e che in Italia ha fatto faville con la maglia di Milano), numero 606 al mondo. Georgia Brescia, tds numero 5, altra giocatrice di casa, considerando che da un anno e mezzo si allena alla BTA, esordirà non prima delle 17 contro Maria Vittoria Viviani. La testa di serie numero uno del tabellone principale, i cui primi match saranno inseriti martedì pomeriggio, è la ventitreenne slovacca Rebecca Sramkova (146° giocatrice al mondo).

Nel 2019 ha disputato 14 tornei, comprese le qualificazioni al Roland Garros, dove è stata sconfitta al secondo turno da Jasmine Paolini. La numero 2 del seeding è la svizzera Ylena In-Albon (188 Wta), ventenne di Visp, brava a vincere il W60 di Kyoto (sesto torneo della sua carriera). Tra le prime otto troviamo anche l'ucraina Katarina Zavatska (197), classe 2000, con quattro trofei in bacheca, l'ultimo l'anno scorso ad Amiens; la rumena Jaqueline Adina Cristian (209, a segno nei mesi scorsi nel W25 di Tunisi); l'ungherese Dalma Galfi (240), 21 anni, sette titoli; l'ungherese Reka-Luca Jani (295), ben 21 trofei Itf; e le azzurre Jessica Pieri (289) e Anastasia Grymalska (298). Completano il seeding Deborah Chiesa (313), Chihiro Muramatsu (Giappone, 300), Gabriela Ce (Brasile, 339), Stefania Rubini (347), Lucia Bronzetti (401), Martina Caregaro (435), Paula Cristina Goncalves (Brasile, 518), Oona Orpana (Finlandia, 677), Bianca Turati (556), Claudia Giovine (812), Anna Morgina (Russia, 625) e Maiar Sherif (Itf 12).