Running: Ultimo giorno di iscrizioni per la 16xmezz'ora di Gaglianico

Giunge alla 28esima edizione la staffetta 16 x ½ ora (19° Trofeo Tarcisio Debianchi) organizzata per sabato 6 luglio da CSI Biella e CRC Gaglianico in collaborazione con il comune di Gaglianico. Il programma prevede il ritrovo dei responsabili e dei primi concorrenti alle 12,15 per poi partire alle 13 con la prima gara. Il termine delle gare è previsto per le 21; seguirà la premiazione. L’iscrizione, aperta alle prime 13 squadre aderenti, chiude oggi lunedì 1° luglio, nella sede del CSI a Biella. Ogni squadra sarà composta da 16 atleti più una riserva.

Ecco i premi previsti: trofeo “Tarcisio De Bianchi” alla prima squadra classificata, trofeo “CSI Biella” alla seconda, trofeo “CRC Gaglianico” alla terza. Premio speciale alla prima e alla seconda squadra femminile, coppe alle altre squadre partecipanti. Infine, sono previsti dei premi ad estrazione per tutti gli atleti partecipanti e dei premi a chi percorre più chilometri in mezzora.

Per informazioni: Csi Biella - Via Marconi, 15. Telefono: 015/22594

L’Albo d’Oro della 16 x ½ ora