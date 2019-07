Quat Pass Per Pralungh, numeri in crescita e il runner disabile Costantin Bostan ospite d'eccezione FOTOGALLERY

Numeri in crescita e un ospite d'eccezione. Seconda edizione da incorniciare per Quat Pass Per Pralungh, la manifestazione sportiva non competitiva nata dalla collaborazione del gruppo Genitori Giovani del paese e Biella Running e andata in scena sabato 29 giugno.

Presenti 20 bambini al via, 110 atleti e il runner moldavo (e testimonial della competizione) Costantin Bostan, noto alle cronache locali e nazionali per aver completato, nel 2016, la mezza maratona milanese con le stampelle, dopo aver subito l'amputazione di una gamba all'età di 19 anni.

Tutti loro hanno affrontato i 6 chilometri del percorso misto, che abbraccia le vie, i campi e le zone boschive del paese mentre i più giovani hanno corso lungo un tracciato di un chilometro. Andrea Nicolo ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 22 minuti e 46 secondi; al secondo posto si posiziona Enrico Alfisi; terzo Andrea Toso. Nella gara femminile, svetta il primo posto di Tiziana Borri, seguita da Federica Policante e Kirsi Burzio.