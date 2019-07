Podi, medaglie e passaggi di Dan per gli atleti della New Generation Taekwondo FOTOGALLERY

La New Generation Taekwondo di Roasio chiude la stagione sportiva nel migliore dei modi e riprenderà a settembre dopo la pausa estiva. Dopo la partecipazione alla Coppa Italia tenutasi a Roma i primi di giugno (settore combattimento) la società è stata presente in altri due importanti eventi nel week end del 29 e 30 giugno.

Il 29 giugno due atleti specializzati nel settore forme hanno partecipato con la squadra regionale del Piemonte alla Coppa Chimera svolta ad Arezzo, competizione di alto livello per quanto riguarda le specialità di forme, sincro e freestyle, con oltre 500 atleti e più di 50 società in gara. Edoardo Cracco di Roasio (categoria junior cinture nere) e Stefano Campagnolo di Biella (categoria junior cinture rosse) guadagnano entrambi il bronzo dopo due bellissime prove di gara: due risultati importanti e meritati per due ragazzi che oltre a impegno e dedizione confermano le loro grandi potenzialità.

“Il team Piemonte ha guadagnato in tutto 4 prestigiosi podi con 5 atleti in gara – spiegano - La squadra sta dimostrando una crescita continua e si ringraziano i direttori tecnici regionali Sergio Goitre e Elisa Strumendo per il grande lavoro svolto con gli atleti”.

Domenica 30 si sono svolti a Roasio gli esami federali per il passaggio di Dan, prima volta che il comune ospita un evento così importante a livello regionale in questo sport: presenti 30 candidati provenienti da tutto il Piemonte di cui due della New Generation, Giorgio Cracco di Roasio (esame di passaggio al II Dan) e Alessandra Coda di Biella (esame di passaggio al I Dan). Presente, tra la commissione d’esame, anche Stefano Moi, direttore tecnico della società di Roasio. La società ha voluto ringraziare il Comitato Regionale Piemonte per l’opportunità che non può che contribuire alla crescita del Taekwondo nelle province piemontesi.